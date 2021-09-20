Millet İttifakı’nın içi gayya kuyusu

GAYYA KUYUSU: Derinlere kök salmış, içinden çıkılamayacak denli karışık, umutsuz, çapraşık iş, durum ya da karmakarışık işlerin döndüğü yer.) Millet İttifakı, tam bir gayya kuyusu. İçine giren pişman. Bu ittifak içinde yer alan Saadet Partisi, CHP'den kaçmak istiyor, yol arıyor.

İYİ Parti, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yan yana görünmekten çok rahatsız. Demokrat Parti kaale alınmamaktan tedirgin.



ORTAK ADAY ÇIKMIYOR

Ahmet Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın gönlü Millet İttifakı'na katılmakta ama HDP'ye aşık CHP görüntüsünden kararsızlar... Yani, CHP'nin yanına gelen de pişman, gelmeyenlerde bir türlü karar veremiyor. Millet İttifakı'nda hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olmayı düşündüklerinden bir türlü ORTAK ADAYIMIZ ŞUDUR diyemiyorlar. Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da Cumhurbaşkanı adayı olmaya kararlı. Bu yüzden Millet İttifakı liderleri ne yapacağını şaşırmış durumda. Cumhurbaşkanlığı konusunda tam bir gayya kuyusu durumundalar. Sadece bu mu? Millet İttifakı'nda sıkıntı bitmez. Aday belirleme sıkıntısına ilave olarak, ORTAK DEKLARASYON çıkarma ve seçimlerde barajın yüzde 7'ye düşürülmesinden dolayı Kemal Bey ve Meral Hanım'ı afakanlar basmış durumda. CHP omurgası üzerine kurgulanmış Millet İttifakı'nın lokomotifliğini yapan Kılıçdaroğlu'nun, 'İttifak'ın 2 yıl içinde parlamenter sisteme geçileceğine yönelik deklarasyon yayınlaması, 2 yıl içinde Anayasa'yı değiştirip parlamenter sisteme dönelim. Yeni cumhurbaşkanını Meclis seçsin görüşünde olduğu belirtiliyor. Eğer, Millet İttifakı'nın ortak deklarasyonunda bu düşünde yer alırsa, 'TAM BİR KILIÇDAROĞLU HAYALİ söz konusudur. Arka planına bakalım.

1) Millet İttifakı'nın HDP (PKK) olmadan Cumhurbaşkanlığını kazanması mümkün görünmüyor.

2) Parlamenter sisteme (2 yıl içinde diyorlar) dönmeleri için, TBMM'de en az 360 milletvekili çıkarmaları mecburiyeti var. Anketlerin tamamı ve gerçekler, Millet İttifakı'nın TBMM'de çoğunluğu almalarının bile zor olduğuna işaret ediyor. Demek ki, 2 yıl içinde parlamenter sisteme dönmek için referandum yapamayacaklar.

3) Aziz Milletimiz, 'CUMHURBAŞKANI'NI BEN SEÇECEĞİM KARARINI verdi. Kazandığı hakkı, neden geri versin? Aziz Milletin, Cumhurbaşkanını ben seçmeyeyim, Meclis seçsin' diyeceğini düşünen Kılıçdaroğlu hayal görüyor.

4)Gayya Kuyusu Millet İttifakı'nda, 'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, Meral Akşener Başbakan' formülü konuşuluyormuş.



NASIL GERİ DÖNÜLECEK?

Parlamenter sisteme dönüş için Kemal Bey/Meral Hanım referanduma nasıl gidecek? Velev ki gittiler. O güne kadar birbirlerini yiyecekler. Aziz Millet onların kavgasını gördükçe, parlamenter sisteme dönüşe izin vermez. Millet daima ileriye bakar. Geriye dönmez. Velev ki geri dönüldü, Meral Hanım Başbakan olacağını nereden biliyor? TBMM, eskisi gibi Cumhurbaşkanı seçecek, vatandaşımız ayak oyunlarını bir kez daha izleyecek. HADİ ORADAN.



YÜZDE 7 PANİĞİ BAŞLADI

Şimdilik pek belli etmiyorlar ama Kemal Bey ve Meral Hanım'da yüzde 7 paniği var. Yüzde 10 barajını aşmak için, İYİ Parti, Saadet, Demokrat Parti, CHP'nin kolları arasına atılmışlardı. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan partileri de yüzde 10 korkusuyla Kemal Bey'in kanatları arasına girmek zorunda kalacaklardı. Yüzde 7 barajı çıkınca, İYİ Parti'nin, Saadet'in, Babacan'ın, Davutoğlu'nun, CHP'ye ihtiyaçları kalmadı. Üçüncü ittifak kurulabilir. Tek başlarına da yüzde 7 barajını aşma şansları olabilir. Neden CHP'nin kolları arasına girsinler? HDP (PKK) ise tam pazarlıkta. CHP'ye diyorlar ki, "Yüzde 7 barajını aşarız, milletvekili seçiminde size ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bize muhtaçsınız. Biz olmasak seçimi kazanamazsınız. Size yardımcı oluruz. Bize 1 Cumhurbaşkanlığı yardımcısı, Kabine'de bakanlıklar vermelisiniz. Yeni Anayasa hazırlarken, bizim isteklerimiz olacak. ÖZGÜR YEREL YÖNETİMLER olmalı. Avrupa Yerel Yönetimler Yasası'nı aynen uygulama kararı vereceksiniz."



(HATIRLATMA NOTU: CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin, Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde hazırladığı iddia edilen Anayasa taslağında, federatif sisteme kapı aralayacak yerel yönetim modeline kadar çok çarpıcı ayrıntılar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'çoğulcu' anlayışla yeniden yapılanması, zorunlu Din Kültürü dersinin 'seçmeli kültür dersine' çevrilmesi, ana dilde eğitim hakkı tanınmasına ilişkin maddeler bulunuyor.)



SONUÇ

DEPREM OLABİLİR

Ortak aday belirlemekten tutun, ortak deklarasyon, Kabine'nin oluşturulması, yeni Anayasa'ya kadar, MİLLET İTTİFAKI BİR GAYYA KUYUSU durumunda. FAY HATLARI AKTİF. HER AN DEPREM OLABİLİR...