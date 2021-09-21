21 Eylül koronavirüs tablosu belli oldu! İşte bugünkü vaka sayısı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 854 COVID-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı.

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre artarak son dönemlerdeki en yüksek seviyeye ulaştı. 21 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 29 bin 338 vaka tespit edildi. Vefat sayısı da 231'ten 260'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 23 bin 361 olurken toplam 354 bin 854 test yapıldı.





Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000'i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000'e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz" dedi.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85.32 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 85.32 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 68.53 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 106 milyon 66 bin 262'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 42 MİLYON 536 BİN 503 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 52 milyon 956 bin 452 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 42 milyon 536 bin 503 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 930 bin 890 kişiye aşı yapıldı.