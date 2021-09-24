Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! İzmir ve Ege’de son durum nasıl?

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanı Koca, "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." mesajını paylaştı..

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 olarak gerçekleşti.









Önceki haftaya göre vaka sayısının en çok arttığı 10 ili paylaşan Sağlık Bakanı Koca "11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren güncel insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre en çok vaka görülen iller Trabzon, Malatya ve Rize olarak sıralandı. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller ise Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan ve Çorum oldu.