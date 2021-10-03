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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka tablosunu açıkladı! 3 Ekim vaka tablosu

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka tablosunu açıkladı! 3 Ekim vaka tablosu

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca, "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı." dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka tablosunu açıkladı! 3 Ekim vaka tablosu

03.10.2021, 20:29 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021, 20:37

Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı." dedi.

İŞTE GÜNLÜK TABLO

2. DOZ AŞILAMA ORANI...

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 86.06 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 72.54 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 333 bin 793'e yükseldi.

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