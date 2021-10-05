MEB’den öğrencilere yardımcı kaynak desteği

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, ilkokul 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin uzaktan eğitimdeki öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için hazırlanan destek paketinin ilki "yardimcikaynaklar. meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ücretsiz erişime açıldığını duyurdu. Yayımlanan destek paketinde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde 5 bin soruluk yardımcı kaynak bulunuyor. Bu kaynaklarla öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve böylelikle öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Paket, temel eğitim kademesinde 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik 750 sorudan oluşan çalışma sorularını da içeriyor.



ETKİLEŞİMLİ SORULAR

Bakanlık ilk kez 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için elektronik ortamda etkileşimli sorular da yayımladı. 450 soru bulunan çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte "açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim" özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Hazırlanan kaynak setindeki 6 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında da 1600 soru bulunuyor.