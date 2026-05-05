  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de kentsel dönüşüm skandalı! Proje yerinde saydı... 24 milyonluk fatura!

İzmir'de kentsel dönüşüm skandalı! Proje yerinde saydı... 24 milyonluk fatura!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Karabağlar’daki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili skandal olayda belediye müdürünün eski şirketine ihalesiz 24.7 milyon TL ödendiği öne sürülürken, projede henüz somut bir ilerleme olmadığı ve yalnızca maket çizimi için milyonlar harcandığı ortaya çıktı.

CEYHAN TORLAK

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de CHP'li Helil İnay Kınay'ın başkanlığını yaptığı Karabağlar Belediyesi'nde adrese teslim kentsel dönüşüm projesi skandalı yaşandı.

Osman Aksüner Mahallesi'nde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesinde hizmet alım ihalesinin belediyenin Yapı Kontrol Müdürü Umut Akbal'ın 10 yıl boyunca yöneticilik yaptığı Sampaş Holding'e verildiği ortaya çıktı.

Konunun gündeme gelmesinin ardından Akbal, şirkette daha önce çalıştığına ilişkin kayıtları, LinkedIn profilindeki özgeçmişini apar topar sildi.

Karabağlar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, "Ortada bir ihale yok.

Belediye iştirak şirketi olan Karabağlar Belediye Spor AŞ'ye fatura kestirip sonrasında iştirak şirketimizden Karabağlar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne fatura kesmişler. Bu yöntemle ihalesiz şekilde bu şirkete verilmiş.

CHP'de kentsel dönüşüm skandalı

CHP'de kentsel dönüşüm skandalı

CHP'de kentsel dönüşüm skandalı

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA