Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 5 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 29 bin 802 vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 oldu. Bir günde toplam 355 bin 564 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 32 bin 269 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 73,23 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,34 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 10 milyon 586 bin 681'e yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca, tabloyu yayınladığı paylaşımda "YARIN, İSTER DIŞARIDA İSTER KAPALI MEKÂNDA yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız." ifadelerine yer verdi.