Başkan Erdoğan’dan net mesajlar

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Kriter Dergisi'ne mülakat verdi. Açıklamasında küresel sistemin kapsamlı bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu belirten ve Türkiye olarak başından beri bu dönüşüme hem öncülük etmeye çalıştıklarını hem de var olan sorunlara dikkat çektiklerini belirtti.

'SORUNLARI KONUŞMALIYIZ'

GERÇEKÇİ bir yaklaşıma ihtiyaç olunduğunu dile getiren Erdoğan, "Önce var olan sorunları açıkça konuşmalıyız. Birleşmiş Milletler (BM) yaşanan krize cevap üretme noktasında etkinliğini kaybetmiştir. Bu küresel derin krize yönelik Türkiye olarak bir cevap üretmek zorundayız. Kuralları inşa edenler bu kurallara uymuyor. Kendilerini muaf tutuyorlar. Örneğin Filistin konusunda BM Güvenlik Konseyi onlarca karar aldı. Neden uygulanmıyor? İsrail ve ABD bu kararlara tabi değil mi?" dedi. BM'nin küresel bir temsile sahip olmadığını belirten Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulduğunda sadece beş ülkeyi merkeze alarak bir düzenleme yapıldığını anımsattı.

Şimdi çok farklı bir dünya olduğunu vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kültürel olarak çeşitli olmayan, medeniyet olarak kapsayıcı olamayan bir BM Güvenlik Konseyi barışı ve huzuru sağlayabilir mi?" diye konuştu. BM'nin reformu için önce ilkeler ortaya koymaları gerektiğini belirterek, "Kendi dar çıkarları yerine BM sistemini kökünden dönüştürecek gerçek bir reformcu tavır geliştirelim ve kısır tartışmalardan uzak stratejik hedeflere odaklanmaya çalışalım" açıklamasını yaptı.

'HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ'

ULUSLARARASI hukuka saygılı olduklarını söyleyen Erdoğan, "Haklarımızı korumaktan çekinmiyoruz. Karşı olduğumuz şey, uluslararası hukuku bahane ederek bize dayatılmaya çalışılan çifte standart. Doğu Akdeniz'de haklarımızı korumayacak mıyız? Masa başında üretilmiş haritaları kabul mu edeceğiz? Başımızda kurulmaya çalışılan terör koridoruna seyirci mi kalacağız? Bu konuda uluslararası hukuk çerçevesinde gerekeni yaptık, yapmaktan da çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÜNİVERSİTENİN İÇİNE SIZMIŞ TERÖRİSTLER'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Burada Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara değinen Erdoğan, "Bazılarının her konuda olduğu gibi yükseköğretim konusunda da yapılanları takdir etmek gibi bir derdi olmadığını üzüntüyle takip ediyoruz. Hele hele rektörünün arabasının üstüne çıkıp orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyorsunuz ve daha sonra da aracın üzerine çıkıp tepinmeye başlıyorsunuz. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir" dedi. Erdoğan, korona virüsle mücadelede de okul, ilçe veya il çapında bir kapanmayı kesinlikle düşünmediklerini sözlerine ekledi.