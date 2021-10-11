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Haberler Gündem ‘Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa olmazdı’

‘Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa olmazdı’

‘Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa olmazdı’

11.10.2021

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, katıldığı Afrika- Fransa Zirvesi'nde Malili aktivist Adam Dicko'nun sert eleştirilerine maruz kaldı. Geçtiğimiz gün Fransa'nın Mali'ye yardım etmek için Sahel'de olduğunu söyleyen ve "Fransa olmasaydı Mali olmazdı" diyen Macron'a tepki gösteren Dicko, "Siz 'Sahel bölgesine gelmeseydik şu an Mali'de hükümet olmayacaktı' demeyi seviyorsunuz. Ama ben de size Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa'nın olmayacağını söylemek istiyorum" dedi.

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