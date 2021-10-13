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Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Yeni tedbirler geliyor mu?

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Vaka sayılarındaki artış dikkat çekiyor. Peki tedbirler gelecek mi?

Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Yeni tedbirler geliyor mu?

13.10.2021, 09:58 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021, 10:22

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğindeki toplantıda vaka sayısı, aşılama, yüz yüze eğitim gibi konuların görüşülmesi bekleniyor.

BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaptırmayan gençlerin Kovid-19 hastaları içindeki oranının arttığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yatışı yapılan Kovid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı

ARTAN VAKA SAYILARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

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