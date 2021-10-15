Taliban’ın yetkilisi Muttaki Türkiye’de

AFGANİSTAN'DAKİ Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye'ye geldi. Alınan bilgiye göre, Muttaki ve beraberindeki heyet, Ankara'ya gelerek temaslarda bulundu. Öğleden sonra gelen heyet, bazı Türk yetkililer ile görüşmeler gerçekleştirdikten sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki bir Türk heyet ile bir araya geldi.

ÖNEMLİ GÖÇ MESAJI

TOPLANTININ ardından bir açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti. Çavuşoğlu, "Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesini, tavsiyelerimizi paylaştık. Bizim oradan dönmek isteyen vatandaşlarımız ile ilgili konuları gündeme getirdik. Kendileri insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konularında ricalarını iletti. Afgan göçmenler ülkelerine dönmek isterlerse ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler" diye konuştu.