Başkan Erdoğan’dan kritik doğalgaz açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Hz. Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gündemdeki konuları değerlendiren Başkan Erdoğan'a, Avrupa'da yaşanan enerji krizi soruldu. "Rusya ile olan anlaşmalarımız çok hassas. Bu hassasiyetimiz sürüyor" diyen Başkan Erdoğan, "Gerek Rusya, gerek İran, gerek Azerbaycan ile olsun, bizim bu tür krizleri yaşamayacağımızın göstergesidir bu anlaşmalar. Birçok Batı ülkesinde böyle bir sıkıntı devam ediyor. Bizim için şu an böyle bir sıkıntı sözkonusu değil. Tedbirlerimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

SINIR ÖTESİ HAREKAT MESAJI

Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'nın cirit attığını ifade eden Erdoğan, "Bir yere kadar sabrımız devam etti, son olarak 2 polisimiz şehit oldu. Sivillerden de şehit olanları görüyoruz. Bunlara karşı da mücadelemiz çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine, ABD'nin oradaki malum güçlerine, rejim güçlerine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz kararlıyız" diye konuştu.

TALİBAN'IN TÜRKİYE ZİYARETİ

Başkan Erdoğan, Taliban heyetinin Türkiye ziyaretini de yorumladı. Taliban'ın kabul arayışları içerisinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Henüz dünyadaki ülkeler Taliban'ın durumunu kabul etmiş değil. Arkadaşlarımızla yaptıkları görüşlerde destekler noktasında, Afganistan'ın yeni süreci konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda bizler Afgan halkına vereceğiz. Yeter ki bu yönetim Afgan haklarını korumada adil olsun. Böyle bir adımın atılması halinde Afgan halkıyla bizim kadim dostluğumuz var, onları kenara koymamız mümkün değil. Afganistan'ın alt yapısında büyük desteklerimiz var ve sürdürdük. Bundan sonra da eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye Afganistan ve Katar bu adımları atabiliriz. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' iddiasının sorulması üzerine ise Erdoğan, "Bu zat samimi ise, yargıya müracaat eder. Akşam yalan, sabah yalan ömrü böyle geçmiş. Kim olursa olsun, böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine iktidar olarak fırsat vermeyiz" yanıtını verdi.