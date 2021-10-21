Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.
MİT'in Metina bölgesinde 7 Ekim ve 11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.Son dakika: İzmir'de terör operasyonu! Aralarında HDP'li yöneticiler de var
Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonu; 5 terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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