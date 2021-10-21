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Haberler Gündem Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonu; 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonu; 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlediği operasyonlarda, 5 terör örgütü PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyinde MİT operasyonu; 5 terörist etkisiz hale getirildi
AA

21.10.2021, 10:57

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.

MİT'in Metina bölgesinde 7 Ekim ve 11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

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