Amerika F-16 savaş uçaklarını vermezse...

ABD, F-35 almak için Türkiye'nin ödediği 1,4 milyar doları geri vermiyordu. Ödediğimiz para karşılığında mevcut F-16 filomuzun genişletilmesi için F-16 savaş uçaklarından 40 adet, yaklaşık 80 adet de modernizasyon kiti almak için ABD'den talepte bulunduk. Amerika uçakları vermezse, o zaman alternatiflere bakmamız gayet doğal olacak. Türkiye, savunma sanayii alanında alternatifsiz değil. İhtiyacı olan ürünleri müttefiklerinden ve dünya pazarlarından alma yoluna gidebilecektir. Evet. Amerika ya F-16'ları verecek ya da Türkiye'nin başka yerlerden (İngiltere, Rusya ve Çin) savaş uçağı almasının önü açılmış olacak.

TÜRKİYE-İNGİLTERE SAVAŞ UÇAĞI DOSYASI

Türkiye'nin son noktada savaş uçak alımı tercihini İngiliz yapımı Typhoon uçaklarıyla yapabileceği konuşuluyor. Eurofighter Typhoon, çok amaçlı, çift motorlu, delta kanatlı avcı uçağı. Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri en belirgin özelliklerinden.. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Londra'ya yaptığı ziyaret sırasında teknoloji ve ihracat koşulları dahil anlaşma yönünde bir niyet beyanı anlaşması imzalandı.

TF-X, İngiltere ve Türkiye arasında 2017'de imzalanan 125 milyon dolarlık savunma anlaşmasıyla gündeme gelmişti. Anlaşmaya göre, BAE System ile TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) TF-X Türk savaş uçağı geliştirmek için birlikte çalışacaktı. Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'nin Türkiye ile yakın olma-ortak hareket konusunda gösterdiği YENİ TAVIR ekseninde savaş uçağı konusu, görüşmelere konu oluyor.

RUSYA'NIN SU-35 TEKLİFİ

Soçi'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin, dünyanın geleceğine yönelik fikir cimnastiği yaptı. Bu bağlamda hava savunma yolundaki değerlendirmeleri dikkatle takip etmek gerekiyor. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, Rus Haber Ajansı'na (TASS) yaptığı açıklamada, Türkiye'ye, Rus yapımı Su-35 ve Su-57 uçaklarını satabileceklerini belirtti. Reşetnikova açıklamasında, "Türk tarafına teknik şartnameleri tam olarak verdik. Bu uçaklar için Türkiye'den bir talep gelirse biz müzakerelere hazırız" dedi. Türkiye, Rus uçağı alır mı? Peki 1950'li yıllardan beri envanterinde ağırlıklı olarak ABD ve Avrupa menşeili uçaklar bulunduran Türkiye'nin hava kuvvetlerinde ABD'nin rakibi olan Rusya'nın savaş uçaklarına yer vermesi mümkün mü? Buna "olur" diyenler olduğu gibi, karşı çıkanlar da var. Karşı çıkanların bir kısmı politik gerekçeleri ileri sürerken, bir kesim de Rus uçaklarının ordunun elindeki ABD menşeili sistemlerle teknik olarak uyumsuzluk yaşayacağı iddiasını öne sürüyor. Evet. Satışın olması ABD'nin tutumuna bağlı....

ÇİN SAVAŞ UÇAĞI

Çin'in 5. Nesil Avcısı J-20'nin seri üretimi devam ederken uçağın geliştirme faaliyetleri de sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda J-20, 'radarda görünmezlik' özelliği bakımından daha güçlü olan WS-10C motoru ile test edildi. EOTS-86 elektro-optik hedefleme sistemi F-35'te kullanılan AN/AAQ-37 ile benzer özelliklere sahip.

TÜRKİYE'NİN SAVAŞ UÇAĞI STRATEJİSİ

2021-2040 yıllarına göre planlar revize edildi. MİLLİ MUHARİP UÇAK 2029 yılında semalarda olacak. Kademeli üretim devam edecek, etkili bir savaş filosu olması için 2040 yılına kadar üretim sürecek. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde, halihazırda Blok 30, Blok 40, Blok 50 ve Blok 50+ konfigürasyonlarında 230 adetten fazla F-16 savaş uçağı var.

Blok 30 savaş uçakları, halihazırda TUSAŞ tarafından yapısal modernizasyonundan geçiriliyor. 80 adet modernizasyon kiti tedarikinin ise Blok 50 ve Block 50+ konfigürasyonlu F-16'ları kapsıyor. Ömürlerini tamamlayacak F-4 uçaklarının bir kısmı modernize ediliyor. İnsansız hava araçları fılosuyla açığın kapatılması hedefleniyor.

SONUÇ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan- Türk Devlet Aklı'nın hava ve uzay stratejilerine yönelmesi sonucu, Türkiye bir taraftan hava savunmasını, diğer yandan uzay alanındaki iddialarını somutlaştırma yönünde büyük adımlar atıyor. Milli hava savunma hamleleri ve uzaya yönelmemiz, 2053 TÜRKİYE'SİNİN İNŞASI DEMEKTİR. BÜYÜK TÜRKİYE YOLUNDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ.