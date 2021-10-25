Son dakika: 25 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 351 bin 152 testte 27 bin 663 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 232 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 824 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,95, 2'nci doz ortalaması yüzde 77,68 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 214 bin 596, 2'nci dozda 48 milyon 218 bin 503 ve 3'üncü dozda 11 milyon 340 olmak üzere toplam 115 milyon 480 bin 511 aşı uygulandı.

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En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

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'AŞIYLA BİRLİKTE TEDBİRLERİN DE ÖNEMLİ OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde yüzde 77,5'i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız" dedi.