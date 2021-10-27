Azerbaycan’da ortak gurur

BAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu. Bir gurur abidesi olarak yükseldi Azerbaycan-Türkiye'nin Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan vatan toprakları Karabağ'daki FUZULİ HAVALİMANI.

Bu eser sadece bir liman değil. Ortak gurur, ortak heyecan, ortak kalp atışları, ortak geleceği simgeliyor. 21'inci yüzyıla damga vuracak TÜRK DEVLETLERİ BİRLİĞİ'nin kalpgahlarından birisidir. TÜRK DEVLETLERİ'NİN BULUŞMA NOKTASI FUZULİ, hayırlara vesile olsun...

FUZULİ ŞEHRİNİN ÖNEMİ

AZERBAYCAN'IN yanında Türkiye'nin büyük zafere gittiği nokta Fuzuli oldu. Fuzuli şehrini ele geçirilmesi, Dağlık Karabağ'ın alınmasında önemli bir cephe açıyordu. Fuzuli'nin kurtarılması çatışmanın seyrini değiştirecekti. Fuzuli'de savunma hatlarının en kritik bölgesiydi. Fuzuli'de hakimiyet sağlamanın kritik önemi bulunuyordu. Fuzuli'nin alınması hem Ermenistan'ın teslimiyeti demekti, hem de Azerbaycan'la beraber Türkiye ve diğer türk devletlerinin manevi zaferi anlamlarına geliyordu. Fuzuli'nin kurtarılması siyasi hedefe yönelinmesi açısından Karabağ'ın kalbi Hocalı, Ağdam ve Suşa için önemli bir mevzi açtı.

TÜRK DEVLETLERİ HATTI

CUMHURBAŞKANIMIZ Recep Tayyıp Erdoğan'ın TÜRK DEVLETLERİ BİRLİĞİ PARADİGMASI doğrultusunda, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması çok hayati gelişmelere konu oluyor. Türkiye ile Azerbaycan beraberliği, Türk devletleri arasındaki ortak heyecanı, ortak duyguları, ortak kalıp atışlarının ilmek ilmek dokunmasını sağlıyor. Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılmasıyla Azerbaycan- Türkiye ortak harekatları sonucu yeni dünya düzeni kurulurken, Kafkasya denklemi de değişti. Türkiye bölgede en az Rusya kadar önemli bir güç oldu.

KARA KORİDORU AÇILIYOR

TÜRKİYE ve Azerbaycan tam 1 asır sonra ilk kez karayolu ile birbirine bağlanacak koridor açılıyor. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın batı bölgeleri arasında ulaşım ve iletişim ağları inşa edilecek. Açılacak Nahçıvan koridoru, bölgesel dengeler ve Türkiye-Orta Asya ilişkilerinde yeni dönemi açacak. Türk dünyasının bütünlüğü açısından büyük önem arz eden bır durum bu. Nahçıvan ile Azerbaycan kara bağlantısı 1920'de coğrafi olarak koparılmıştı. Nahçıvan'a koridorun açılması, Doğu ile Batı arasında köprü vazifesini tekrar üstlenmesi bakımından da önemli.

Bu koridor, Orta Asya'dan Hazar üzerinden direkt Türkiye'ye ulaşımı açarak Türk dünyasının bütünleşmesini sağlayacak gelişmedir. Dağlık Karabağ'daki zaferin ardından ulaşım alanında da yeni kazanımlara yol açacağı aşikar. Bu da Bakü-Tiflis-Kars güzergahına güçlü destek oluşturarak tarihi İpek Yolu'nun canlanmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle Zengevur koridoru, tarihi gelişmelere kapı açmaktadır. Türkiye ile Orta Asya Türk devletlerine giden yolların açılması jeopolitik açıdan son derece önemli bir güç merkezi oluşturmaya yardımcı olacaktır. Bugün, Türkiye ve Rusya bölgedeki en temel iki akör konumundadır. Rusya lideri Putin de gelişmeleri çok iyi okuyarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile orta ve uzun vadeli stratejileri gündeme getirmektedir. Türkiye'nin Güney Kafkasya'da etkisinin artması Rusya'yı rahatsız etse de Ruslar bölgedeki Türkiye gerçeğini kabul etmek durumundalar. Türkiye bölgedeki iki büyük güçten biri olarak Güney Kafkasya'da vardır ve Avrupa-Asya köprüsüdür.

SONUÇ

FUZULİ INŞALLAH TÜRK DÜNYASI'NIN ORTAK BULUŞMA NOKTASI OLACAKTIR. TÜRKİYE-AZERBAYCAN BİRLİĞİ ASYA'YI DA KUCAKLAYARAK 21İNCİ YÜZYILIN TÜRKLERİN YÜZYILI OLMASININ YOLUNU AÇMAKTADIR. HEDEF BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ. DAHA ADİL BİR DÜNYANIN ANAHTARI BURADADIR.