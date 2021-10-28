5 yaş grubu zorunlu eğitime alınıyor

RESMİ Gazete'de yayımlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın "eğitim" başlığı altında, fırsat eşitliği temelinde tüm kademelerde eğitime erişimin sağlanmasına ilişkin hedefler yer aldı. Bu kapsamda erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak, esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu konuda gerekli alt yapıyı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Hedefin 2023'te 4 ve 5 yaşta okul öncesi eğitime erişimi yüzde 100'e çıkarmak olduğunu aktaran Özer, "5 yaşa anaokullarının zorunlu hale getirilmesi yönündeki hedefimizi gerçekleştirmek için plan yapıyoruz. Şu anda bağımsız anaokulu ve ana sınıflarında yaklaşık 1 milyon 220 bin öğrenci eğitim alıyor. Yeni oluşturulacak kapasite ile bunu 2,5 milyona çıkaracağız. Böylece okul öncesi eğitim kapasitesinde yüzde 100'lük bir artışı sağlamış olacağız" dedi.