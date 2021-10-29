İklim dostu projelere 3 milyarlık kaynak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yapımı tamamlanan AKM Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Yeni Millet Bahçesi'nin vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Başkan Erdoğan, "İçinde binlerce kişiye hitap edecek bir millet kıraathanemiz olacak. Oyun alanları, spor salonları, etkinlik alanları, bisiklet parkı, gösteri havuzu gibi alanlar da millet bahçemizin içinde yer alıyor. Çok amaçlı bir kültür merkezi de yine burada bulunuyor. Ankaralılara Başkentlik unvanına yakışır bir yer kazandık. Yılın 365 günü yaşayan, bütün Ankaralıları buluşturan bir mekan olacaktır. Ankara'daki vatandaşlarımızın tamamını havaların iyi gittiği şu günlerde Başkent millet bahçemizin çocuklarla birlikte keyfini çıkarmaya davet ediyorum. Burası artık sadece bir Başkent değil. Anadolu'nun ortasında kültür sanattan sanayiye kadar ülkemize yön veren bir merkezdir. 2053 vizyonumuzun en iddialı maddesi olan yeşil kalkınma devriminin de en önemli lokomotifi Ankara olacaktır. Cumhuriyetimizin 100.yılına geldiğimizde söz verdiğimizden daha fazla millet bahçesini ülkemize kazandırmış olacağız. 'Durmak yok yola devam' sözünü boşuna söylemiyoruz" dedi.

'NANKÖRE NE ANLATIRSAN ANLAT'

İstanbul Beyoğlu'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını yapacaklarını hatırlatan Erdoğan, "İstanbul'umuza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum. Atatürk Havalimanı'nda da bir millet bahçesi kuruyoruz. Yıl sonu ihaleye çıkacağız. Dünya Bankası ve gelişmiş ülkeler vasıtasıyla Türkiye'ye kazandırdığımız 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız. Salgın krizi, ardından yaşanan üretim tedarik sıkıntısı küresel sistemin efendisi olarak kendini gösterenlerin ne kadar kırılgan olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bizi 2023 hedeflerine taşıyacak adımlara hız verdik. Ana muhalefet ve beraberinde oldukları bir şeyi unutuyorlar, biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara yürüyoruz. Şu an Avrupa'ya bakalım, İngiltere'de Avrupa'da, ABD'de raflar boş. Elhamdülillah bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Nankörlere ne anlatırsan anlat, gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dilleri var hakikati söylemez" diye konuştu.

'HİÇBİR ENGEL TANIMIYORUZ'

Sinsi oyunları millet ile birlikte boşa çıkaracaklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi başka türlü durduramayacaklar. Başaramayacaksınız. Terör örgütlerini devreye soktular, olmadı. Milletimizi birbirine düşürmek istediler, olmadı. Darbe denediler, olmadı. Ekonomimizi yerle bir etmeyi denediler, olmadı. Şimdi son kozlarını oynuyorlar. Akıl ve mantık dışı çıkışlarla ülkemizin dikkatini dağıtmaya, milletimizin önünü kapatmaya çalışıyorlar. İnsanlarımızın üzerine binen her sıkıntının, yükün farkındayız. Ama inanın az kaldı. Bu mücadeleyi azimle sürdüreceğiz. Karşımda bulunan topluluk nereden, nereye geldiğimizi gösteriyor. 2023 imtihanını da geride bıraktığımızda hiçbir engel ve fani güç tanımıyoruz" açıklamasını yaptı.

601 BİN METREKARE YEŞİL ALAN

AKM Millet Bahçesi'nin 601 bin 300 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan, 35 bin 700 metrekaresi ise kapalı alanlardan oluşacak. Böylece Millet Bahçesi'nin yaklaşık yüzde 95'i yeşil ve açık alanlarla donatılacak. Millet Bahçesi'ne 58 türden 8 bin 800 ağaç, 63 türden 190 bin 276 çalı, 6 türden 5 bin 328 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek dikilecek. Sanat atölyeleri, sağlık merkezlerinin de bulunacağı Millet Bahçesi'nde kurulacak "Zipcoaster" da eğlenceli anlar yaşatacak. Vatandaşlar, millet bahçesini 2,7 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren nostaljik tramvayla gezebilecek.