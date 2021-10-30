Cumhuriyet’in 98’inci yılını coşkuyla kutladık

Devlet erkanı ve liderlerin ardından halk 'Ata'sına koştu

İZMİRLİLER COŞKUYA ORTAK OLDU

İZMİR'DE Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıldönümü coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törene üzerlerinde kırmızı kıyafetleri ve ellerinde Türk bayraklarıyla katılan İzmirliler, coşkuya ortak oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için iki günlük program hazırlandı.

PROGRAM kapsamında dün Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yapılan fener alayı yürüyüşünün ardından konserler verildi. Fener alayına canlı heykeller, karnaval grubu ve Kadın Ritim Topluluğu eşlik ederken, yürüyüş sonunda Türk bayrağını zeybekler karşıladı.

■ MERT ALPDÜNDAR/ ERCAN AKGÜN

TÖRENDE BAHÇELİ DETAYI

ANITKABİR'DE yapılan törende dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Fotoğraflarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti heyetine yakın bir noktada MHP'li Celal Adan ile sohbet ettiği görüldü. Bahçeli'nin, sohbet sonrası mozoleye doğru yürüyen İyi Parti heyetiyle yan yana yürüdüğü anlar objektiflere yansıdı.

BAHÇELİ, ERDOĞAN'IN MAKAM ARACINDA

ANITKABİR'DEKİ törene, Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı. Anıtkabir'deki törenin ardından, Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi makam arabasına davet etti. Erdoğan ve Bahçeli'nin birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiği öğrenildi. Başkan Erdoğan, kutlamalar kapsamında Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.

CUMHURİYETİMİZİ 2023 HEDEFLERİ İLE BULUŞTURACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ve siyasi parti liderleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıldönümü nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, bakanlar, yüksek yargı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları katıldı. Anıtkabir'in avlusuna, Kuvvet Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'nı temsilen askerler de alındı. Alanda vatandaşlar için de yer ayrıldı.

'ŞÜKRANLA YAD EDİYORUZ'

Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geçti. Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Buradan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Başkan Erdoğan'a alandaki vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Erdoğan, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin 98'inci yıldönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu müstesna günde, zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyoruz. Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, itibarını artırmak ve dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm insanlığın korona virüs salgını sebebiyle ciddi krizlerle boğuştuğu bir dönemde, Türkiye; ihracat, istihdam, üretim ve yatırım alanında elde ettiği başarılarla kalkınma yolculuğunu sürdürmektedir. Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak Cumhuriyetimizi 2023 hedefleri ile buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun."

10 BÜYÜKELÇİYE CUMHURİYET VETOSU

OSMAN Kavala'nın serbest bırakılması için ortak çağrı yapan ABD Büyükelçisi David M. Satterfield, Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar, Hollanda Büyükelçisi Merjanne de Kwaasteniet, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström, Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki ve Danimarka Büyükelçisi Danny Annan, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen tebrik törenine davet edilmedi.

KAYALIKLARDA DEV TÜRK BAYRAGI AÇTILAR



KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesinde bir grup dağcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göbel Termal yanında bulunan yüksek kayalıklardan iniş anında dev Türk bayrağı açarak kutlama yaptı. Kanyon Bursa ekibinden Yılmaz Ergül, "Geçtiğimiz yıl da benzer bir etkinliğimiz olmuştu. Bu sene de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 6 'ya 9 metre ebatlarında Türk bayrağımızı indiriyoruz" dedi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI

ÇOCUKLARDAN ÖZEL GÖSTERİ



AYDIN'DA Özel Söke Amerikan Kültür Kolejleri, Geleneksel Cumhuriyet Balosu'yla Cumhuriyetimizin 98. yılı şerefine yine büyük bir etkinliğe imza attı. Okul bahçesinde başlayan etkinlikte tiyatro, modern dans ve zeybek gösterileri eşliğinde Türk milletinin bugünlere gelişinin panoraması çizildi. Öğrenciler geleneksel vals gösterisiyle izleyenleri büyüledi. Cumhuriyet'in emanet edildiği Türk gençliği, kendisine duyulan güveni bir kez daha kanıtladı. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI

YASASIN CUMHURİYET



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Denizli'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başlayan kutlamalar Vali Ali Fuat Atik, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın araç üzerinde halkı ve tören birliklerini selamlamaları ile devam etti. Valilik önünde düzenlenen kutlamalara Denizlililer yoğun ilgi ve katılım gösterdi. Oluşan kalabalık tören boyunca "Yaşasın Cumhuriyet" deyip, ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuya katıldı. Öte yandan Pamukki coşkukale'de Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla süslenen 29 sıcak hava balonu, Pamukkale üzerinde uçuş yaptı. ■ SEBAHATTİN ALP