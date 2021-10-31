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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

Son dakika... Başkan Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

31.10.2021, 15:35 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021, 15:35

Son dakika... Başkan Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

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