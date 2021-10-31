Son dakika... Başkan Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
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Son dakika... Başkan Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Son dakika... Başkan Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
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Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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