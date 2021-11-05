Başkan Erdoğan Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı’nı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.
Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.
Son dakika haberi....Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.
05.11.2021, 20:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.
Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.
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