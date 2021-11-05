  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan Erdoğan Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı'nı kabul etti

Başkan Erdoğan Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı'nı kabul etti

Son dakika haberi....Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Başkan Erdoğan Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı’nı kabul etti
DHA

05.11.2021, 20:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı'nı kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.