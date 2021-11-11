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Haberler Gündem Teröristbaşı Kobani’den CHP’ye teşekkür

Teröristbaşı Kobani’den CHP’ye teşekkür

Teröristbaşı Kobani’den CHP’ye teşekkür

11.11.2021

PKK'NIN Suriye'deki uzantısı olan PYD'nin elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, CHP'nin mecliste tezkereye verdiği "hayır" oyuna karşılık ana muhalefet partisine teşekkür etti. Tezkereye hayır demenin olumlu bir adım olduğunu söyleyen teröristbaşı, "Bu umut verici. CHP'den bir heyeti davet edebiliriz" dedi.
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