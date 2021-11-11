PKK'NIN Suriye'deki uzantısı olan PYD'nin elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, CHP'nin mecliste tezkereye verdiği "hayır" oyuna karşılık ana muhalefet partisine teşekkür etti. Tezkereye hayır demenin olumlu bir adım olduğunu söyleyen teröristbaşı, "Bu umut verici. CHP'den bir heyeti davet edebiliriz" dedi.
Teröristbaşı Kobani’den CHP’ye teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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