“CHP’ye PKK’dan tebrik susarak geçiştirilemez”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sözde üst düzey yöneticilerinin tezkereyi reddeden CHP'yi tebrik etmesini değerlendirdi. Tezkereyi tekrar hatırlamakta ve değerlendirmekte fayda olduğunu söyleyen Dağ, "Bundan önceki tezkerelerde CHP evet oyu vermiş ve destek vermişti. İlk defa bu tezkere öncesinde HDP'nin çağrısıyla hayır oyu vereceğini ifade etti. Gerekçelerini konuşmaya bile gerek yok" dedi. HP'nin HDP'nin güdümüne girdiğini söyleyen Dağ, "Bir Mustafa Karasu, terör örgütü üyesi, üst düzey yönetici olan bu terörist açıklama yaptı. CHP'den bir cevap, açıklama, buna ilişkin bir düşünce ortaya çıkartılmadı. Yine PYD'nin sözde üst düzey yöneticisi olan ve kırmızı listede aranan terör örgütünün elebaşı olduğunu herkesin bildiği bir kişiden CHP'nin tezkeredeki tutumuna dair bir tebrik gelmiş olması yabana atılacak, kenara koyulacak, susarak geçiştirilecek bir konu değil" açıklamasını yaptı.