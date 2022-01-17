Kosova Rumeli Derneği: Hükümetin yanındayız

Sırbistan'da anayasa değişikliği için yapılacak olan referandumun, Kosova'da da yapılabilmesini engelleyen kararının meclis tarafından onaylanmasına İzmir'deki Kosova Rumeli Derneği'nden de destek geldi. Dernek binasında yapılan basın açıklamasına Kosova Rumeli Derneği Başkanı Uğur Şengöz, "ABD'nin, Avrupa Birliği'nin Kosova'ya baskısının Kosova'nın iç işlerine karışmak olarak görüyoruz ve kabul etmiyoruz. Kosova Rumeli Derneği olarak Kosova hükümetinin yanındayız ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.