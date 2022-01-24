35’inci yıldönümünde katliam kurbanları anıldı

MARDİN'DE PKK terör örgütünün 7'si çocuk 10 kişiyi katlettiği saldırının üzerinden 35 yıl geçerken, yaşanan acı hala hafızalarda tazeliğini koruyor. Efeler mezrasında ailesinden 5 kişiyi şehit veren Mehmet Şirin Akçay, "Şurada gördüklerinizin hepsi bebek ve PKK terör örgütü tarafından vahşi bir şekilde katledildiler. PKK terör örgütü hiçbir zaman Kürtlerin hakkını savunmamıştır. Zira Kürtlerin hakkını savunan zaten Türkiye Cumhuriyetimiz var, Allah'a hamdolsun. PKK terör örgütü çıktığından beri 700'e yakın Kürt çocuğu katletmiştir" dedi. Midyat ilçesine bağlı Başyurt köyünün Efeler mezrasında 23 Ocak 1987 tarihinde PKK terör örgütü mensupları, girdiği evlerde 1'i bebek, 6'sı çocuk, biri 70 yaşında olan 10 kişiyi katletti.