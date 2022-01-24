Fuat Avni’nin Fullbright burslu güzeli Sedef

Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret eden Sedef Kabaş, büyük tepki çekti. Yaptığı çirkin açıklamaların ardından tutuklanan Kabaş'ın geçmişteki diğer skandalları da yeniden gündem oldu.

Amerikan Fullbright bursu ile okuyan Londra doğumlu Sedef Kabaş, geçmişte FETÖ'ye de çok yakındı. Hatta FETÖ'cülerin Fuat Avnisi'nin "güzel"iydi. Kabaş, 2015'te FETÖ'nün yayın organlarında boy gösterip FETÖ'cülere geçmiş olsun dileklerini iletti. Zaman Gazetesi'ne övgüler düzdü. "Zaman birlik olma zamanı" ifadelerini kullanıp bir başka FETÖ medyası Bugün TV'de açıklamalarda bulundu.

Kabaş örgüte destek verirken, FETÖ de Kabaş'a özel bir ilgi gösterdi. FETÖ'nün medyasında her gün boy gösteren Kabaş, örgütün 1 numaralı algı operasyoncusu Fuat Avni'den de destek aldı. Fuat Avni, "Geçmiş olsun güzel insan Sedef Kabaş" şeklinde paylaşım yapmıştı. Kabaş, 12 Ocak 2016'da yaptığı skandal bir paylaşımda teröristlere yol göstermiş, "İstanbul vurulmadıkça Türkiye uyanmaz" ifadelerini kullanmıştı.