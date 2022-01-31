Sel-deprem-karların kahramanı İmamoğlu!

TARİH 19 Eylül 2009: İstanbul'u sel götürüyor; İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bodrum'da. İstanbul sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken İmamoğlu, Bodrum'da otaya çıktı. Şiddetli yağış nedeniyle zarar gören Eminönü ve Üsküdar'da geç de olsa başlatılan çalışmaları inceleyen İmamoğlu, kameralara göründükten sonra Eminönü'ndeki esnafa, "Pazartesi günü burada herkesin katılımıyla bir toplantı olacak" demişti. Ancak o saatlerden sonra bir daha kendisini gören olmadı. Basın müşaviri İmamoğlu'nun nerede olduğuna ilişkin soruya karşı, "Nerede olduğuna yönelik bir bilgim yoktur. Başkan dün gerekli incelemeleri yaptı, talimatlarını verdi. Tatilini yapmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu. Herkes Ekrem İmamoğlu'nu arıyordu. Gazeteciler aramaya başladı. Ekrem İmamoğlu'nun BODRUM'da olduğu, 'Olabella Piu' adında bir otelde tatil yaptığı belirlendi. TARİH 28 Ocak 2020: Ekrem İmamoğlu "Elazığ depremi" diye gitti! Erzurum'da kayakta çıktı. Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından bölgeye giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kısa bir süre sonra kayak merkezinde görülmesi şaşkınlık yarattı. Tepkilere aldırış etmeyen İmamoğlu, ailesiyle kayak yaptığı anların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. 'BANA TATİL YAPMAK ÇOK YAKIŞIYOR' diyen Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken kayak fotoğraflarına bakınca, "Yüzünden Elazığ ve Malatya depreminin üzüntüsü ve yorgunluğu belli..." yorumları yapıldı. TARİH 24 Ocak 2022: İstanbullular kar çilesi çekerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'de İngiltere'nin Ankara Büyükelçi'sini balık ziyafetinde ağırladı. İstanbul kara esir olmuşken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir restorandaki görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Vatandaşlarımız yoğun şekilde İmamoğlu'nu istifaya davet ederken sosyal medyada, "İstanbul'da hayat felçken, insanlar evine gidemiyorken sizce İmamoğlu nerede? Söyleyeyim size. Sıcacık bir ortamda, Sarıyer Rumeli Kavağı'nda balık sefasında" sözlerini paylaştılar.





NASIL BİR KARAKTER BU?

Tam bir pişkinlik, tam bir ehliyetsizlik, tam bir kifayetsizlik sergiliyor Ekrem İmamoğlu. Bir çıkmaza girdi, olduğu yerde sayıyor. Bir vurdumduymazlık, pişkinlik, kibir ve sorumsuzluk sahnelerimizde oynanıyor. Ekrem İmamoğlu iflas etti.



MİLİTAN CHP'DEN KAÇIŞ HIZLANIYOR

SP-DEVA-GELECEK, MİLİTAN CHP'DEN RAHATSIZ. Mevcut Millet İttifakı bölünmeye gidiyor. Şu anda CHP'den kaçma noktasında bulunan Saadet Partisi ve MİLİTAN CHP ile aynı ittifak içinde olmanın rahatsızlığıyla ayak direten DEVA VE GELECEK PARTİLERİNİN YENİ BİR İTTİFAK

KURARAK seçime girebilecekleri konuşuluyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in arka arkaya Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a yaptıkları ziyaretlerin arka planında HORTLAYAN MİLİTAN CHP olduğu konuşuluyor. Özgür Özel, Bülent Kuşoğlu ve Sedef Kabaş rezaletleri, CHP'NİN FABRİKA AYARLARINA DÖNMESİNİN rahatsızlığı ayyuka çıkmış durumda. Saadet, Deva ve Gelecek partilerinde, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun polit bürosu-yönetim kadrosunun son aylarda güncel tartışma konularında aldıkları tavırları ve açıklamaları büyük rahatsızlığa yol açmış. Özgür Özel ve Bülent Kuşoğlu'nun, milletimizin değerlerine hakaret edişleri, CHP'nin yandaş TV'lerinin ve yazarlarının, Elazığ'da intihar eden gencimizi bahane ederek dindarları tahkir etmeye yönelmelerinin etkili olduğu konuşuluyor. CHP TBMM Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an kursları için Ortaçağ zihniyetine yöneldiğini küstahça ifade ederek, "Diyanet, okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bir ortaçağ zihniyetine yönelme, bunu kurumsallaştırmaya çalışmaktır" deme cüretini göstermiştir. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da, gerçek dışı iddialar üzerinden dindarları hedef almış, dindarların kurtuluş mücadelesine destek vermediğini söyleme cesareti bulmuştu. CHP'nin yandaş TV'leri ve kalemleri de gencin Elazığ'da kaldığı yurtta karşılaştığı baskılar sonucu intihar etmesini bahane ederek Militan CHP'yi hortlatan yayınlara geçmişler, "Cemaatler ile tarikatlar kapatılsın" türü söylemlerle milletin değerlerine çekinmeden saldırmışlardı. MİLİTAN CHP, Saadet, Deva, Gelecek partilerinin kadrolarını çok rahatsız etmiş, bu da FABRİKA AYARLARINA DÖNEN CHP'Yİ yeniden düşünmeye sevk etmiştir.

SONUÇ

YAKIN gelecekte, Kemal Bey ve Meral Hanım'ın erken seçim hevesleri kursaklarında kalacak. Çünkü, yeni seçim kanunu 2022 Mart ayında çıkarsa üzerinden bir yıl geçmeden uygulanmayacak. Yani 2023 yılının Mart ayına kadar, muhalefet avuçlarını yalayacak. KEMAL Kılıçdaoğlu ve Meral Akşener, ava giderken avlanacak. Millet İttifakı 3 partiye düşecek, küçülecek. SİYASETTE yeni gelişme: MİLİTAN CHP'DEN FABRİKA AYARLARINA DÖNMÜŞ CHP'DEN KAÇANLARIN ARAYIŞLARI GÜNDEME OTURACAK.