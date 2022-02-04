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Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı

Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktı. Cezaevinden duman yükselirken ilk müdahale itfaiyeden geldi. İlk bilgiye göre dumandan etkilenen bazı mahkumlar hastaneye sevk edildi.

AA

04.02.2022, 20:00

Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı

Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ümraniye, Kartal ve Pendik itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Dumandan etkilenen 11 hükümlü/tutuklu, ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu sırada bazı mahkum yakınlarının da cezaevi önüne geldiği gözlendi.