Haberler Gündem Tuğba Özerk hakkında şok iddia! Tosuncuk’un paralarını o mu aklıyor?

Tuğba Özerk hakkında şok iddia! Tosuncuk’un paralarını o mu aklıyor?

Emniyete, ”Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor” diye ihbar geldi. MASAK’ın yaptığı incelemede Tuğba Özerk’in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edildi