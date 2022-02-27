AB ve ABD Rus bankalarını SWIFT’ten çıkarmayı kabul etti

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildirdi.

Almanya hükümeti konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bu gece (Cumartesi) ABD, Fransa, Kanada, İtalya, Büyük Britanya, Avrupa Komisyonu ve Almanya, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da devam eden saldırılarına yanıt olarak Rusya'ya daha sert mali yaptırımlar uygulamaya karar verdi.

Halihazırda uluslararası toplum tarafından yaptırım uygulanan tüm Rus bankaları ve gerekirse diğer Rus bankaları, uluslararası ödeme hizmeti sistemi SWIFT'in dışında tutulacaktır.

Buna ek olarak, ülkeler Rus merkez bankasının ruble döviz kurunu uluslararası finansal işlemlerle destekleme olanaklarını daha da kısıtlamaya karar verdiler.

Onaylanan yaptırımlar, Rusya'da ve Ukrayna'ya karşı savaşı destekleyen başka yerlerdeki kişi ve kurumları da hedef alıyor.

Bilhassa varlıklı Rusların kendilerine ve aile fertlerine Avrupa vatandaşlığı alma imkânı sona erdirilecektir.

Yaptırımların süratle uygulanmasını sağlamak ve yaptırım uygulanan kişilerin, ailelerinin ve şirketlerinin malvarlıklarının dondurulması için ABD ve Avrupa Birliği temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu da oluşturulacak.

Ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'ya ve dolayısıyla Avrupa barış düzenine yönelik saldırısına son vermemesi halinde daha fazla önlem almaya istekli olduklarını da vurguladı.

Beyaz Saray ne dedi?

Beyaz Saray SWIFT kararı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Öncelikle, seçilen Rus bankalarının SWIFT mesajlaşma sisteminden kaldırılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz.

İkinci olarak, Rusya Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerini, yaptırımlarımızın etkisini zayıflatacak şekilde kullanmasını engelleyecek kısıtlayıcı önlemler almayı taahhüt ediyoruz.

Üçüncüsü, Ukrayna'daki savaşı ve Rus hükümetinin zararlı faaliyetlerini kolaylaştıran kişi ve kuruluşlara karşı hareket etmeyi taahhüt ediyoruz. Özellikle, Rus hükümetine bağlı varlıklı Rusların ülkelerimiz vatandaşı olmasına ve finansal sistemlerimize erişmesine izin veren "sözde altın pasaportlar" olarak adlandırılan vatandaşlık satışını sınırlamak için önlemler almayı taahhüt ediyoruz.

SWİFT SİSTEMİ NEDİR?

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Dr. Tolga Dağlaroğlu, SWIFT sistemini TRT Haber'e değerlendirmişti:

"Dünya çapında bankalar arası finansal teleküminasyon ağı ve topluluğu (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Merkezi Belçika'da. 11 binin üzerinde finansal kurum tarafından kullanılıyor. Bu aynı zamanda ödeme aracı olduğu gibi finansal kurumlar arasındaki mesajlaşma ağı sağlıyor. Günde 42 milyon kriptolu emir veriliyor. 11 bin 500 kullanıcısı var. 250 ülkede kullanıyor.

Yani, finansal sistem açısından önemli bir haberleşme aracı. Bu ağda terminaller var. Orada kodlar paylaşılıyor. Mesela, Merkez Bankası ihale açıklıyor. Bir kodla paylaşılır. Dolayısıyla, güvenli bir sistem bankalar arasında. Kriptolu bir sistem zaten. Kriptolu bir haberleşme aracı."