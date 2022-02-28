Rusya-Ukrayna savaşında 5. gün! Ukraynalılar Kiev’de direniyor... İşte dakika dakika son gelişmeler...

Ukrayna - Rusya savaşında 5'inci güne girilirken bölgeden çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna savaşta 14 çocuğun öldüğünü açıkladı. Başkent Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut Rus füzesinin hedefi oldu. Kiev'de ve Harkiv güne patlama sesleri ile uyanırken Ukrayna lideri Zelenski'den 'önümüzdeki 24 saat kritik' açıklaması geldi.

08.57 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne göre Kiev, Ukrayna'nın kontrolü altında. Açıklamada, 'Rusya'nın burayı işgal etmeye yönelik tüm çabaları başarısız oldu' denildi.

08.45 Belarus Dışişleri Bakanlığı müzakereler için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Açıklamada 'heyetlerin gelmesi bekleniyor' denildi.

08.41 Adı açıklanmayan bir Rus kaynak Rusya heyetinin önümüzdeki birkaç saat içinde yapılması beklenen müzakereler için Ukrayna tarafını beklediğini söyledi.

08.12 Rus basınında yer alan haberlere göre, Belarus nükleer olmayan statüden vazgeçme teklifini onayladı

Bu hamle teorik olarak Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Rusya'nın nükleer silahlardan vazgeçmesinden bu yana ilk kez Belarus topraklarına nükleer silah yerleştirmesine izin verebilir.

07.49 Ukrayna'nın güneyinde, Azov Denizi'ne kıyısı bulunan Berdyansk kenti Rus kontrolüne geçti. 100 bin nüfuslu kentte küçük bir de donanma üssü bulunuyordu.

07.23 Rusya iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor, Ukrayna'nın kurduğu savaş esirleri sitesine erişimi engelledi. Ukraynalı yetkililer bu sitede öldürülen veya esir alınan Rus askerlerine dair fotoğrafları ve belgeleri yayınlıyordu.

Ukrayna bu internet sitesini, askerlerin Rusya'daki yakınlarının bu bilgilere erişebilmesi için kurduğunu açıklamıştı.

07.17 Raporlar, Belarus'un Rus işgalini desteklemek için Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığını iddia ediyor .

Washington Post ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde konuşlandırmanın en kısa sürede başlayabileceğini söyledi. Yetkili 'Minsk'in artık Kremlin'in bir uzantısı olduğu çok açık' dedi.

06.06 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD başkanı Biden'in bugün batılı müttefikler ve ortaklarla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili gelişmeleri tartışmak ve birleşik müdahaleyi koordine etmek için TSİ 19.15'te bir görüşmeye ev sahipliği yapacağı bilgisine yer verildi.

06.01 Ukrayna devlet özel iletişim servisi bir füzenin Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut binasına çarparak yangına neden olduğu bildirildi.

05.49 İngiltere Başbakanı Boris Johnson , Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynakları görüşme ile ilgili ülke basınına şu açıklamada bulundu;

'Zelenski, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir dönem olduğuna inandığını söyledi. Başbakan, İngiltere ve müttefiklerinden savunma yardımının Ukrayna'ya ulaşmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.'

05.25 Ukrayna devlet özel iletişim servisi, Pazartesi sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve Harkiv'da patlama seslerinin duyulduğunu söyledi.