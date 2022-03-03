Abdullah Ağar’dan çarpıcı açıklamalar: Bu bir para savaşı

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Rusya- Ukrayna savaşı ile ilgili Yeni Asır'a çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in, Ukrayna krizinde olası ABD-Rusya çatışmasında ABD'yi tutacaklarını açıkladığını ifade eden Ağar, "Bunun ardından Suriye'deki Rus jetleri, rejim jetlerini de yanına alarak Golan Tepeleri'nin yani İsrail'in üzerinden uçtular. İsrail hemen yerinden hopladı. Rusya, bununla da yetinmedi ve Lazkiyeye asker gönderdi" dedi.

ANIT MEZARI VURDULAR

Ruslar'ın Harkov'da 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin bir günde 60 bin Yahudi'yi katlettikleri yere yapılan anıt mezarı da vurduğunu aktaran Ağar, "O zaman akla şu geliyor. İsrail bu savaşın neresinde, sermaye bu savaşın neresinde? Bu savaş en önemli detaylarıyla beraber bir sermayenin menfaatleri doğrultusunda yapılıyor. Bu sadece jeopolitik savaş değil, aynı zamanda bir para savaşı" diye konuştu.

ZELİNSKİY DE BİR YAHUDİ

"Bu savaşın gizli öznesi İsrail ve Yahudi sermayesidir" iddiasını ortaya atan Ağar, "Gerginlik üzerinden yakaladığımız izler var ve bunlar üzerinden okuma yapıyoruz. Bu işin içinden İsrail çıkıyor. İsrail ve Yahudi sermayesi dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yeniden şekillendirmek istiyor diyebiliriz. Başka çok şey söyleyebilirsiniz, ama temelde çıkar ve menfaatler uğruna koskoca bir ülkenin harcanması söz konusu. Buradan da ciddi anlamda bir para kazanılacağı gözüküyor. Ayrıca Yahudilerle ilgili bazı ihtirasları da buna katabilirsiniz. Orası eski Büyük Hazar Devleti. Buradan kaynaklanan bir bağı da söyleyebilirsiniz." Ukrayna Devlet Başkanı Zelinskiy'in Yahudi olduğunu vurgulayan Ağar, "Zelinskiy, çok eleştirilmesi gereken bir siyasi figür olduğu halde sürekli köpürtülüyor. Zelinskiy'in ortaya koyduğu siyasi tercihler, öngörüler, sezgisel yaklaşım, Ukrayna'nın işgal edilmesine ve Rus Ordusu'nun Ukrayna'ya girmesine sebebiyet verdi. Zelinskiy vermiş olduğu siyasi kararlarla, ortaya koyduğu tercihlerle ülkesinin işgal edilmesine neden olan siyasi figürdür. Gerçek budur. Sonuçta sen ABD ve İngiltere ile geliştirdiğin ilişkiyi, ortaya koymuş olduğu maliyeti hesaplayamadın. Bu Ukrayna'ya mal oldu ve Ukrayna'da sen şimdi bir kahraman olarak pazarlanıyorsun" diye konuştu.

HİLE VE ALDATMACA VAR

Bu savaşın hem siyasi hem askeri anlamda hilesi olduğunu ifade eden Ağar, "Bunun bir doktrini var. Bu hileler bizi aldatıyor. Sadece hile mi var? Hayır bu savaşın içinde pisikolojik harekat, kamu diplomasisi, propaganda, etki ajanlığı, casuluk, sosyoloji ve antropoloji var. Bunlar üzerinden zihinlerimizle, tüm dünya halklarının zihinlerine yapılan taaruzzlar var. Yani adamlar bizim onların istediği gibi düşünmemizi sağlıyor ve istiyor. Onların istediği gibi düşünmemiz için her şeyi yapıyorlar. Yani bizim aklımızı ve gücümüzü kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışıyorlar ve muhtemelen Putin bu tuzağa düştü. Bunu nereden çıkarıyorum; 200 bin tane askeri yığmış bir komutan, bir siyasi lider neden nükleer bir tehditte bulunsun! O haberi duyunca 'Eyvah köşeye sıkıştı' diye bir cümle kurdum. Köşeye sıkışan bir lider ancak ölürken devreye koyabileceği bir tehdidi dile getirir" dedi

"TÜRKİYE DENGELERİ KORUMAKTA ISRARLI

ABDULLAH Ağar, "Türkiye bu savaşın neresinde?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milli Savunma Bakanımızın yaptığı açıklamalar üzerinden benim okumam şu: 'Türkiye bütün zorluğuna rağmen denge siyaseti ve stratejisini devam ettirme eğiliminde. Sayın Erdoğan'ın attığı tweete baktığımızda bunu okuyoruz. 'Biz Karadeniz'de ortaya çıkacak bu istikrarsızlığı hayırlısıyla kazasız belasız atlatacağız' diyor. Ardından da bir cümle ekliyor. 'Türkiye kendi başına, siyaset, politika ve stratejisini yürütebilecek seviyededir' diyor. Yani biz bu süreçte mevcut oluşturduğumuz dengeleri gözeteceğiz. Bu tweetten onu anlıyorum. Bundan sonraki sürecin zor olacağına dair anlam da var orada. Ama Türkiye'nin temel çizgisini belirliyor. 'Biz bu şekilde gideceğiz' diyor. Bu önemli."

ERHAN GÜLENÇ