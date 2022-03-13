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Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki son durum ele alındı.

DHA

13.03.2022, 17:46 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022, 18:03

Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve barışın yeniden tesisi için yoğun çaba sarf ettiklerini, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini belirtti. BM Genel Sekreteri Guterres ise Başkan Erdoğan'a Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

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