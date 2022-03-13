Sokak çatışmaları Kiev’e uzandı

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Ukrayna'da yaşananları kendi çektiği fotoğraflarla birlikte aktardı. Rus ordusunun günlerdir strateji belirlediği Kiev'e Irpin ve Bucha kentlerinden girmeye çalıştığını ifade eden Kavasoğlu, "Rus ordusu girmeye çalışıyor ama sıkı bir direniş var karşısında. Kiev yakınlarında bir petrol kuyusu vuruldu. 64 kilometrelik konvoy dağılarak kentin çevresini sarmış durumda.

İşgal edilen Nikolaev ve Mariupol kentlerinde saldırılar tüm hızıyla devam ediyor. Kiev'de de bombardıman ve çatışmalar var. Dün bir füze hava savunma sistemi de imha edildi. Önemli nokta Mariupol. Orada 86 Türk vatandaşımız var. Aralarından 30-35 kişi bir camiye sığınmış durumda. Caminin bulunduğu mahalleler bombalanıyor" dedi.

16 BİN PARALI ASKER

ÖTE yandan Kavasoğlu, Rusya'nın Ukrayna'da savaştırmak üzere Suriye'de Beşşar Esad rejimi bölgesinden paralı asker toplamak için toplam 14 merkez açtığını ve bu bölgeden toplanan 16 bin paralı askerin de bölgeye gönderildiğini söyledi. Kavasoğlu, "Şam ile Halep, Hama, Lazkiye, Deyrizor, Rakka ve Dera illerinde toplam 14 kayıt merkezinden Suriye'deki Rus özel kuvvetlerinin sorumluluğundaki merkezlere, Şebbiha olarak adlandırılan Esad rejimi destekçisi milislerden ve Rusya güdümündeki rejim yanlısı 5. Kolordu isimli birlikten binlerce kişi başvurdu. Başvuru yapanlar arasında, keskin nişancılar ile roketatar, top, havan gibi ağır silahların kullanımı konusunda tecrübeli olanlar seçildi. Ukrayna'ya getirilen savaşçılara en az 6 aylık sözleşme yapılarak bu süre zarfında aylık 300 ile 600 ABD doları arasında değişen maaş ödeneceği öğrenildi" dedi.