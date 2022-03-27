İstanbul Boğazı’nda mayın alarmı

UKRAYNA'NIN Ruslara karşı Odessa açıklarına yerleştirdiği mayınların akıntıyla Karadeniz'e sürüklenmesinin ardından birkaç gündür İstanbul Boğazı'nda mayın tedirginliği yaşanıyordu. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yayınladığı NAVTEX ile denizcileri uyarırken dün korkulan oldu ve o mayınlardan biri İstanbul Boğazı'na kadar ulaştı.

Sivil gemiciler tarafından Sarıyer-Garipçe açıklarında fark edilen mayın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timlerince etkisiz hale getirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.