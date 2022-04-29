Putin’den Erdoğan’a takas teşekkürü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve ABD arasında önceki gün Türkiye'de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinesi ve gözetiminde Türkiye'de gerçekleşen takas dolayısıyla Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

'YAKIN DİYALOG DEVAM ETMELİ'

Başkan Erdoğan da Türkiye'nin bu takasa aracılık etmesinin barışa, diyaloga ve işbirliğine verdiği önemin nişanesi olmasının yanı sıra arabuluculuk misyonu açısından da anlamlı olduğunu belirtti. Mili İstihbarat Teşkilatı'nın takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Başkan Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eşgüdüm ve yakın diyalogun devam ettirilmesi gerektiğini; bunun bölgedeki insani trajedilerin önüne geçilmesine ve istikrar ortamının sağlanmasına katkı yapacağını ifade etti.

'İNİSİYATİF ALMAYA HAZIRIZ'

Başkan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirterek, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirdi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin iki komşusu arasındaki bu krizin aşılması ve sulhün hakim kılınması için yürüttükleri çabaları kararlılıkla ve samimiyetle devam ettireceklerini vurguladı.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ

BAŞKAN Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un daveti üzerine ülkeye gitti. Erdoğan, ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin bölgede barışın hakim kılınması, sorunların diyalogla çözülmesi, çatışmaların sonlandırılması için yoğun çaba harcadığını söyleyen Erdoğan, "Ziyaretim tarihi kültürel bağlara sahip iki kardeş ülke olarak yeni bir işbirliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür. 40 bin civarı vatandaşımız Suudi Arabistan'da yaşamaktadır. Aramızdaki her tülü siyasi, askeri, ekonomik kültürel ilişkilerin artırılması noktasında yeni bir dönemin başlaması için gayret içinde olacağız" dedi.

Erdoğan, Gezi Parkı davasında verilen karara ilişkin olarak ise, "Türk yargısının vermiş olduğu bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak mecburiyetinde. Başka ülkelerin hukuku var bizim ülkemizin hukuku yok mu. Şu anda bu hukuk çalışmaya başlamıştır" dedi.