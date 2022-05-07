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Haberler Gündem Büyükşehir’in Uzundere planları Danıştay’dan döndü

Büyükşehir’in Uzundere planları Danıştay’dan döndü

7.5.2022

Büyükşehir’in Uzundere planları Danıştay’dan döndü

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Uzundere Köyü'nün yanı başına katı atık transfer merkezi, asfalt plent merkezi ve temizlik işleri şantiyesi yapılmasının önünü açan imar planları Uzunderelilerin açtığı dava sonucunda Danıştay tarafından da iptal edildi. Danıştay 6. Dairesi, oybirliği ile Uzundere köylülerini haklı buldu. Köylülerin sevinçle karşıladığı mahkeme kararı ile ilgili Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği'nden yapılan açıklamada "Köylümüzün, doğanın ve hayatlarımızın talan edilmesine her daim itiraz edenlerin gözü aydın" denildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrı da yapılan açıklamada, "Çekin elinizi köyümüzden! Doğanın ve yerleşik köy hayatımızın tahribatına karşı ikili davranmayın" ifadeleri kullanıldı.

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