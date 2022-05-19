Aydın’da yılanların dansı böyle görüntülendi! Son derece zehirliler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aracı ile bahçesine giden bir vatandaş toprak yol üzerinde bir çift yılan gördü. Yılanların birbirine sarılı halde olduğunu gören vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Zehirli olduğu öğrenilen halk arasında Osmanlı Engereği de denilen 'şeritli engerek' yılanlarının doğal ortamlarındaki dansı, araçta bulunan köpeğin havlaması ile sona erdi. Üreme döneminde olan yılanlar bir süre sonra otların arasında ilerleyerek gözlerden kayboldu.