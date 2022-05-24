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Haberler Gündem YİK Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde başladı

YİK Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde başladı

Son dakika haberi...Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

24.05.2022, 16:30

YİK Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde başladı

Son dakika... Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Başkan Erdoğan milyonların beklediği müjdeleri peş peşe sıraladı

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