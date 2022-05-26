Gaziantep’te canlı bomba alarmı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

BOMBA İMHA UZMANLARI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bölgeye gelen bomba imha uzmanlarının yapacağı çalışma öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne ait dronla, etkisiz hale getirilen şüphelinin üzerindekiler incelendi. Daha sonra bomba imha uzmanları çalışmalarına başladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Olay çok yönlü araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.