MİT’ten azılı PKK’lıya imha operasyonu

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'nin Cemcemal ilçesinde düzenlediği operasyonla 'PKK-HPG Kerkük Cephesi' sözde sorumlusu ve aynı zamanda örgütün sözde merkezi silahlı aparatı HPG'nin komuta konseyi üyesi 'Dılhaz Gabar' kod adlı Mehmet Doğan'ı etkisiz hale getirdi.
ÖRGÜTE 1996'da katılan Mehmet Doğan, 2005 yılında 'PKK İran alanı 2'nci derece sorumlusu', 2008 yılında 'Kandil alanı lojistik sorumlusu', 2009'da 'Botan sahası/Gabar alanı sorumlusu', 2015'te 'Kandil saha yürütme üyesi', 2017 yılında 'Zap sahası kurumlar sorumlusu', 2018-2020'de ise 'HPG Mahmur merkez cephesi sorumlusu' görevlerini yürüttü.