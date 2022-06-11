“Barolar Birliği’nin tek hedefi Erdoğan’ı devirmek”

Türkiye Barolar Birliği'nin eski başkanı ve ceza hukuku profesörü Metin Feyzioğlu, katıldığı bir programda gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Kendisinden sonra Barolar Birliği'nin başına gelen Erinç Sağkan'ı ve yönetimini eleştiren Feyzioğlu, "Bu arkadaşlarımızın tek projeleri Metin Feyzioğlu'nu devirmek olduğu için, bir proje geliştirme durumunda değiller. Seçildiği günden bu yana bu arkadaşlarımız, 'Metin Feyzioğlu'nu devirdik sıra Erdoğan'da' diyorlar. Doğrudan doğruya siyasettir bu. CHP'nin programlarına katılma, HDP'nin programlarına katılma... Benim üstümden, bana vurarak siyasetlerine devam ettikleri sürece, ben de bu fahiş konuları dile getiririm" diye konuştu.



'O MASANIN KENDİSİ HDP'

CHP ile HDP arasında da doğrudan bir ilişki olduğunu ifade eden Metin Feyzioğlu, "CHP kendi seçmeninden HDP ile bağlantısını gizlemek zorunda hissediyor kendini. 6+1 değil aslında o. Altı siyasi parti HDP'nin kurduğu masada oturuyor. Masanın kendisi HDP. Altılı diye tabir ettikleri, masasını HDP'nin kurduğu bu yapıdan çıkan Anayasa önerisinin içinde Türk Milleti görüyor musunuz? HDP'nin söyleminde de göremezsiniz Türk Milleti dememek için Atatürk dememek için çırpınmışlar" dedi.

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