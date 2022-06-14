Erdoğan, Ankara Akyurt’ta havadan incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden etkilenen Ankara'nın Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulundu.

Ankara'da 7 Haziran'dan bu yana aralıklarla etkini olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınlarında 4 kişi yaşamını yitirmişti.

BAŞKENTTE SELİN FATURASI AĞIR OLDU

Ankara'da hafta sonundan bu yana etkili olan sağanak ilk olarak cumartesi günü Ankara'nın Altındağ, Mamak ve Çankaya ilçelerinde yıkıma neden oldu. Sel Ankara'nın eskiyen ve tel tel dökülen altyapısını gözler önüne serdi.

Ankara'da can kaybı artıyor

Hükümet sahada muhalefet ise makamında