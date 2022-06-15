2023’te uzayda 10 uydumuz olacak

Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türksat Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı yerleşkesinde yapıldı. Türkiye'nin uydularının öneminden bahseden Başkan Erdoğan, muhalefet liderlerini eleştirirken önemli müjdeler de verdi. TÜRKSAT 3A uydusunun zamanında birileri tarafından küçümsendiğini hatırlatan Erdoğan, "Küçümseyici tavırlarla kendi vizyonsuzluklarını sergiliyorlardı. Birilerinin dalga geçtiği 3A aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor. Uzay vatana yeni uydular da gönderdik. Uzay denince gençliklerinde izledikleri uzay filmi olanlara kötü bir haberimiz daha var. Yerli ve milli gözetleme uydumuz İmece'yi Ocak ayında, Türksat 6A'yı da 2023 ortalarında uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki uydu sayımız Bay Kemal, 10'a yükselecek" ifadelerini kulandı.

'GRİZU 263 SİNYAL VERİYOR'

Teknofest kuşağı gençlerinin kendi imzalarını taşıyan projelerle gökleri fethetmeye hazırlandığını kaydeden Erdoğan, "Gençlerimizin uzaya fırlattığı Grizu 263 uydusu hala sinyal vermeye devam ediyor. Teknofest'in ilk düzenlendiği 2018'den bu yana kat ettiği mesafe uzay çalışmalarında nereye varabileceğimizin işaretidir. 30 Ağustos-4 Eylül arasında Samsun'da Teknofest heyecanını tekrar yaşayacağız. Türksat 5B uydumuz TV ve genişbant uydu kapasitemizi Afrika'dan Ortadoğu'ya Asya'ya kadar kesintisiz hale getirecek. Kırsal ve dağlık yerlerde iletişim sürmesi için bu uydumuz afet ve acil durum hizmetlerine destek sağlayacak. Yetersiz internet altyapısı nedeniyle uzaktan eğitim programlarına katılmakta zorluk çekilmişti. Bu sorun da ortadan kalkacak. 30 yıl boyunca hizmet verecek Türksat 5B uydumuz ülkemiz frekans ve bölge haklarının da korunmasını temin edecek. Çözmemiz gereken bir diğer konu da fiber internet altyapısını yaygınlaştırmamızdır. Türk Telekom'daki sorunun çözümüyle diğer firmaları da teşvik ederek fiber internet altyapısının geliştirilmesini sağlayacağız" diye konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının ardından TÜRKSAT 5B uydusu canlı bağlantıyla hizmete alındı.

VERİ HIZI 15 KAT ARTACAK

TÜRKSAT 5B uydusu; Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ile yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek. Türksat 5B veri iletim hızını 15 kat artıracak ve geniş bant uydu internet hizmeti de vermeye başladı. Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretim ve entegrasyon faaliyetleri de devam ediyor. Türksat 6A tamamlandığında Türkiye, dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülke arasına girecek.

SEL BÖLGESİNİ İNCELEDİ

BAŞKAN Erdoğan, dün tören için yaptığı uçak yolculuğu esnasında sel felaketinden etkilenen Ankara'yı da inceleme fırsatı buldu. Erdoğan, sel felaketinden etkilenen Ankara'nın Akyurt ilçesinde helikopterle incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.