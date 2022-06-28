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Başkan Erdoğan'dan Cüneyt Arkın için taziye mesajı

Başkan Erdoğan 85 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın için, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan mesajında "Sayın Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

28.06.2022, 11:16 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022, 11:18

Başkan Erdoğan’dan Cüneyt Arkın için taziye mesajı

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, 85 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Başkan Erdoğan, Cüneyt Arkın'ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun."

Son dakika: Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın vasiyeti!

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