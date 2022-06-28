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Haberler Magazin Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın vasiyeti!

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın vasiyeti!

Son olarak Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Kuruluş Osman'da rol alan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, dün gece evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Usta sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cüneyt Arkın'ın ölümünün ardından ise vasiyeti ortaya çıktı.

28.06.2022, 10:40 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022, 10:49

Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın’ın vasiyeti!

Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın’ın vasiyeti!

Cüneyt Arkın, daha önce bir programa katılmış, sohbet esnasında vasiyetini açıklamıştı.

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın’ın vasiyeti!

Kazandığı paralarla hiç yatırım yapmadığını söyleyen Akın, "Biz paranın da şöhretin de kıymetini bilmedik. Bir dükkan bir şey yapmadık. Bilmiyorum çok uzun yaşarsam sefalet içinde kalabilirim, ölebilirim."

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın’ın vasiyeti!

"Ya çalışacaksın ya bir yerden para gelecek. Yalnız benim bir huyum vardır babamdan kalma, '3 kuruş kazanırsan bir kuruşunu biriktireceksin' derdi. Biriktirdim."

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın’ın vasiyeti!

"Ancak bir yatırım yapmadık, akıllılık yapmadık. Hazır para ne kadar dayanır ki. İyi ki biriktirmişim iyi ki. Levent'te oturduğum eve güveniyordum. Onu sattığım zaman karı koca başımızı sokacağımız bir ufak yerimiz olabilirdi."

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın’ın vasiyeti!

"Kalan parayla da yaşardık. Sit alanı ilan etmişler orayı. Yani benim evim 5 liraysa 1 liraya satamıyorsun şimdi alan da bir şey yapamaz çünkü. Yalnız bir şey var. Ben köylüyüm zorluklarla baş etmeyi severim..."

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın’ın vasiyeti!

Atlara olan düşkünlüğü bilinen Cüneyt Arkın bir zamanlar katıldığı bir programda vasiyetini açıklamıştı.

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın’ın vasiyeti!

Usta sanatçı, "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni 'Anne babamın yanına gömün' dedim" şeklinde konuştu.

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