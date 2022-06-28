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Haberler Gündem Öğrenci affı hükümleri içeren teklif TBMM’de

Öğrenci affı hükümleri içeren teklif TBMM’de

Emekli aylıklarını 3 bin TL’ye çıkaran, öğrenci affı hükümleri içeren teklif TBMM’ye geldi. Kanun teklifiyle kamu personeline 3600 ek gösterge geliyor.

İHA

28.06.2022, 22:09

Öğrenci affı hükümleri içeren teklif TBMM’de
AK Parti Ankara milletvekili Organ Yeğin ve İstanbul milletvekili Abdullah Güler ve 52 AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.
Kanun teklifiyle kamu personeline 3600 ek gösterge geliyor.
Emekli aylığı 2 bin 500 liradan 3 bin liraya çıkartılıyor.
Kabahatler Kanunu'nda değişiklik öngörülüyor.
Elektronik ticarette bilgi ve bildirimlerini elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmeyenlerin cezaları arttırılıyor.
Bazı özel usulsüzlük cezaları arttırılıyor.
Kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak 50 milyar TL'den 100 milyar TL'ye çıkartılıyor.
Karayollarında geçiş ücretlerine yönelik düzenleme yapılıyor.
Öğrencilere af geliyor.
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