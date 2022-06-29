Başkan Erdoğan NATO zirvesinde! Madrid’de kritik toplantı

NATO Liderler Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları ve terörizm gibi konular ele alınacak.

Zirvede benimsenecek NATO Stratejik Konsepti, ittifakın 2030'a kadar izleyeceği politikalara yön verecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirvede Türkiye'nin tezlerini bir kez daha dile getirecek, gündemdeki başlıklara dair Türkiye'nin attığı adımları anlatacak.

ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan, zirvede liderlerle ikili görüşmeler de yapacak.

Erdoğan, ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Johnson başta olmak üzere bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

İLK TEMAS MACRON İLE

Başkan Erdoğan, İspanya'daki NATO ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki ikili temaslarına devam ediyor.

Bu kapsamda Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Madrid’deki kritik NATO Zirvesi Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla başladı