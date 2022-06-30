Türkiye bu kez masada kazandı

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında Türkiye ile yaptığı anlaşma, dünya basınının gündemine oturdu. Dörtlü zirvede Türkiye'nin bütün istekleri yerine getirildi. Dünya basını da kritik bildiriye geniş yer ayırdı.

"BU TÜRKİYE'NİN ZAFERİ"

THE ECONOMİST dergisi, "Recep Tayyip Erdoğan ülkesine zafer getiriyor" ifadelerini kullandı. İki ülkenin NATO'ya katılana kadar, ittifakın "bir müttefike yapılan saldırının herkese yapılmış olduğunu" söyleyen 5'inci maddesi tarafından korunamayacağı ayrıntısına yer verildi.

'TERÖRİSTE DESTEK YOK'

WALL STREET JOURNAL, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini destekliyor" başlığını attı. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'yi ilgilendiren konularda Ankara ile birlikte çalışma taahhüdünde bulunduğu belirtildi. İki ülkenin terörist gruplara destek vermeyeceğini ve Türkiye'ye yönelik terörü kınayacağını yazılı olarak taahhüt ettiği vurgulandı

"ANKARA'YA SÖZ VERİLDİ"

DEUTSCHE WELLE ise, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması karşısında Ankara'ya terörle mücadelede destek sözü verdiğini aktardı. "Türkiye Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazını kaldırdı" diyen İngiliz THE GUARDİAN da, Ankara'nın daha önce Nordik ülkelerinin silah ihracatı ve terörle ilgili endişeler nedeniyle ittifaka katılmasını engellediğine dikkati çekti. Bir başka İngiliz haber ajansı BBC de İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye silah satma kısıtlamalarını kaldıracağını duyurdu. Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisi, İsveç ve Finlandiya'dan istenileni aldı" ifadeleri kullanıldı.

'ENGELİ KALDIRDILAR'

WASHİNGTON POST konuyla ilgili flaşında "Türkiye, ittifakın genişlemesinin önündeki yolu açtı" ifadesine yer verdi. NEW YORK TİMES, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın önündeki diplomatik engeli kaldırdı" ifadesini kullanırken, FOX NEWS'İN haberinde ise "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına itirazını kaldırıyor. Bu önemli bir ilerleme" ifadeleri yer aldı.

'MİLLİ BİR BAŞARI'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Madrid'de imzaladığı mutabakat metnine övgüler yağdırdı. Bahçeli, Muhtıra metni ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, aynı şekilde milli bir başarıdır. Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmiş; haklı tezleri, meşru teklifleri, terörle mücadele kararlılığı tasdik ve tescil edilmiştir. Uluslararası bir organizasyon bünyesinde ilk defa FETÖ, PYD ve YPG terör örgütü olarak tanımlandı" ifadelerini kullandı.