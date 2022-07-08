Yerli aşı Turkovac Malezya’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u resmi törenle karşıladı. Yakub'un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan ve Yakub'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.

"İŞBİRLİĞİMİZ DERİNLEŞİYOR"

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Yakub, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni için ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında, "Ekonomi, yatırımlar ve ticaret başta olmak üzere savunma sanayi, teknoloji, sağlık, eğitim ve iletişim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Her geçen gün daha da derinleşen işbirliğimizi ileriye taşıma kararlılığımızı bu vesileyle bir kez daha teyit ettik" diye konuştu.

Salgına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz sene yaklaşık yüzde 50 artışla 3.5 milyar dolar seviyesini aştığını belirten Başkan Erdoğan, "Bu yılın ilk 6 ayındaki rakamlar da istikrarlı artışın devam ettiğini gösteriyor. Mevcut ivme 2024 yılı için belirlediğimiz 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini kısa süre içinde yakalayacağımıza işaret ediyor. Serbest ticaret anlaşmamızın hizmetler, yatırımlar ve elektronik ticareti kapsayacak şekilde genişletilmesinin ekonomik ve ticari bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyorum" dedi.

AŞIDA MÜŞTEREK ÇALIŞMALAR

Yeni işbirliği modellerine ve yatırım projelerine ilişkin fikir teatisinde bulunduklarını da vurgulayan Erdoğan, "Gıda güvenliği, enerji, çevre ve iklim değişikliği gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırma hususunda mutabık kaldık. Yerli ve milli aşımız Turcovac'ın Malezya'da kullanıma sunulması dahil aşı teknolojisi transferi, tecrübe paylaşımı ve birlikte aşı geliştirme gibi konularda müşterek çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz. Sağlık, sağlık turizmi, savunma sanayi, eğitim ve iletişim alanlarında yeni anlaşmalar imzalamak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik" şeklinde konuştu.

İSLAM DÜNYASINDA DAYANIŞMA

İslam düşmanlığı konusunu da ele aldıklarını belirten Erdoğan, "BM İslam İşbirliği Teşkilatı ve D8 gibi platformlarındaki dayanışmamızı artıracağız. Asya'daki bütün kardeşlerimizle işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Sektörel diyalog ortağı olduğumuz ASEAN ile işbirliğimizi diyalog ortaklığı statüsüne çıkarmayı hedefliyoruz. Asya-Pasifik bölgesine yönelik girişimlerimizde Malezya'nın desteğini hep yanımızda hissettiğimizi belirtmek istiyorum" dedi. Malezya Başbakanı Yakub ise gıda güvenliği sorununun şiddetlendiğini belirterek, "Bu bağlamda Malezya ve Türkiye, gıda güvenlik zincirinin her zaman yeterli ve istikrarlı olmasını sağlamak için birlikte çalışmayı kabul etti. İki ülke gıda ticaretini artıracak iş birlikleri kurmaya devam edecek" dedi.

7 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile Malezya arasında, savunma sanayisi, sanayi ve teknoloji, sağlık, iletişim ve medya alanında imzalanan 7 anlaşma şöyle: 1-TÜYAR Mikroelektronik A.Ş. ile Silterra Malaysia Arasında Mutabakat Muhtırası 2-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ve Malezya Sanayi Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu Arasındaki Niyet Beyanı 3-TUSAŞ ile NS Corporation Arasındaki Mutabakat Muhtırası 4-Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) ile MA Analytics Arasında Mutabakat Muhtırası 5-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Malezya Sanayi Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu Arasındaki İşbirliği Mutabakat Muhtırası 6-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı 7-Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası